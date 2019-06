Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte adrese teslim kataloglar, bina önlerine bırakılan insert’ler yerini eposta ve SMS gibi bildirimlere bıraktı. Dijital pazarlamanın gücünü keşfeden firmalar indirim ve kampanyalarını daha fazla kişiye ulaştırmak için her ay milyonlarca kişiye mail atıyor. Firmalar arkasında akıllı algoritmaların bulunduğu mailler yoluyla satışları artırırken gereksiz mesaj bombardımanının da önüne geçiliyor. Dijital pazarlamanın Türkiye’deki ilk öncülerinden Related Digital geliştirdiği yazılımlarla maillerin milyonlarca kişiye doğru şekilde ulaştırılmasına aracılık ediyor. Türkiye’de ayda iki milyar SMS atıldığını, bunun bir milyara yakının kurumsal firmalardan yapıldığını belirten Related Digital Genel Müdürü Sedat Kılıç, her ay 900 milyon maile aracılık ettiklerini söyledi. 250’si büyük, 1.000’den fazla firmaya hizmet verdiklerini dile getiren Kılıç “Bugün dünyada yükselen trendlerde biri e-Mail pazarlaması. Çünkü e-Mail pazarlaması insanlara lokasyondan bağımsız ihtiyaç duyduğu ürünü gösteriyor. Özellikle KOBİ’lere büyük avantajlar sunuyor. Çünkü KOBİ’lerin iletişim kanalları çok zayıf. Mail yoluyla mevcut ve sadık müşterilerine daha fazla ürün satabiliyorlar. Bunu maliyeti ise çok düşük. Sadece kampanya ve indirim mailleri atmıyoruz. Firmalar bilgilendirme amaçlı maillere de aracılık ediyoruz” dedi.

Türkiye’de ortalama bir mail’in geri dönüşüm oranının ortalama yüzde 10 olduğunu ifade eden Kılıç kişiselleştirilmiş mail’lerle mağazaya gelme oranının yüzde 20-25’lere kadar çıktığını ifade etti. Bu oranın müşterinin bildiği ve tanıdığı ürünlerde yüzde 100’e kadar çıktığını dile getiren Kılıç “Pazarlama otomasyonu yazılımı yapıyoruz. Şirketler bunu alıp müşterilerini iyi hizmet vermek için kullanıyor. Müşterinin olduğu her yerden datayı topluyoruz. Üzerinde yapay zeka ekliyoruz. Siteye, mağazaya ve kasaya bir kod koyuyoruz. Yani müşteriyle bir ara bağlantı oluşturuyoruz. Sizin izin verdiğiniz datayı kullanarak bir analiz yapıyoruz. Mesela bir erkek e-Ticaret sitesinden eşine etek baktıysa onun erkek olduğunu anlıyor ve ona sürekli etek göstermiyoruz. Ayrıca mağazalar bizim sistemlerimiz sayesinde mağazanın önünden geçen müşterileri tanıyarak onlara mail ya da SMS atabiliyor” diye konuştu.

BUNLARA DİKKAT EDİN

Eposta göndermenin tek başına yeterli olmadığını anlatan Kılıç, e-Mail yoluyla satışlarını artırmak isteyenlere ise şu tavsiyelerde bulundu:

¥ Öncelikle iyi bir başlık atın. İçerikle uyumlu doğru bir başlık çok önemli.

¥ Alt açıklamalar kampanyaya uygun şekilde olmalı.

¥ İçeriğiniz görsel ve önerilerle destekleyin.

¥ Metnin içerisinde web sayfasına yönlendirecek linkler koyun.

¥ Mail’iniz mobil ve masaüstü uyumlu olmalı.

TÜRKLER EN FAZLA HOTMAIL KULLANIYOR

Sedat Kılıç, Gmail kullanıcısının bilinenin aksine Türkiye’de Hotmail kullanıcısından daha az olduğunu söyledi. Kılıç “Türkiye’de Hotmail’i kullananların oranı yüzde 53. Gmail’i kullananların oranı ise yüzde 36. Ancak geri dönüşüm oranına baktığımızda Gmail uzantılı mailler daha etkili” dedi.

ANNELER GÜNÜ'NDE ÜÇ KATINA ÇIKIYORTürkiye’de en fazla mail’in Anneler Günü’nde atıldığını belirten Kılıç, Babalar Günün ise Anneler Günü’nden yüzde 60 da az olduğunu söyledi. Kılıç “Anneler Günü’nde gönderilen mail sayısı normal gününün üç katı. Anneler Günü kampanyalarına baktığımızda çanta, çiçek, iç çamaşırı, ayakkabı, kahvaltı, tatil, parfüm, güneş gözlüğü, takı ve ruj ilk 10’de yer alıyor” ifadelerini kullandı.

ABD'YE AÇILACAK

Ağırlıklı olarak Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere 31 ülkede faaliyet gösterdiklerini dile getiren Kılıç “Londra, Dubai ve Almanya’da ofisimiz var. Fransa’da da bu yıl içerisinde bir ofis açacağız. Gelirlerimizin yüzde 25’i yurt dışından geliyor. Bunu yüzde 50’ye çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz global bir oyuncu olmak. Farklı ülkelerde hızlı şekilde büyümek istiyoruz. Odağımızda Orta Doğu var. Ayrıca ABD’ye açılmayı hedefliyoruz. Çünkü dijital pazarlama teknolojilerin yüzde 50’si ABD’de” diye konuştu.