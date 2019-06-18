Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Merkez, firmalara bulut teknolojilerinden yapay zekâya, IoT ve akıllı ev çözümlerinden robotlu üretim teknolojilerine, eğitim araçlarından modern çalışma ve akıllı şehir platformlarına kadar 150’ye yakın teknolojiyi tecrübe etme fırsatı sunacak. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ile birlikte merkezin açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Türk firmaları burada dünya vitrinine çıkacak. Merkezin ülke ekonomisine 2,5 milyar lira değer oluşturması bekleniyor” dedi.