Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatımızın her alanına giren paylaşım ekonomisi şimdi de elektrikli scooter’larla adımlarımıza ortak oluyor. Türkiye'nin yerli ve millî mikro-mobilite startup'ı 'Martı' İstanbullulara yoğun trafikte hızlı, kolay ve keyifli yolculuk imkânı sunuyor. Saatte 17 kilometre hıza ulaşabilen ‘Martı’lar, yürüme ile 30 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya kadar indiriyor. Martı’nın kurucusu Alper Öktem, 2018 yılında test amaçlı olarak İstanbul’un Anadolu Yakası’nda faaliyete geçen ‘Martı'ların gelen talep üzerine Avrupa Yakası’nda da hizmet vermeye başladığını belirterek "Elektronik scooter'la ABD’de bir iş seyahatinde karşılaştım. Kısa mesafeleri hızla ve kolayca katedebilmek için son derece etkili bir çözüm olduğunu görünce mikro-mobilite kavramını Türkiye’ye kazandırmaya karar verdik. Martı fikri de böylece doğdu. Öncelikli hedefimiz Martı'yı İstanbul'da daha yaygın hâle getirmek. Ardından da Bulgaristan, Macaristan, Birleşik Arap Emîrlikleri gibi ülkelere yayılmayı planlıyoruz" diye konuştu.

BİR BARDAK KAHVEYE DENK GELİYOR

Öktem, Martı'nın ücretlendirme sistemi ile ilgili olarak ise şunları söyledi: Fransa, Portekiz ve ABD gibi ülkelerin büyük şehirlerinde elektrikli scooter kiraladığınızda, 10 dakikalık bir yolculuk için ödediğiniz bedel bir bardak kahve fiyatına denk geliyor. Biz de Martı'yı bu denklem üzerinden fiyatlandırdık. Martı'yla 10 dakikalık bir yolculuğun bedeli 10,5 TL. Yarım saatte yürünecek mesafeyi on dakikada katetmek mümkün.



NASIL ÇALIŞIYOR?

Martı, cep telefonuna yüklenen bir apkilasyon üzerinden çalışıyor. Kullanıcı, aplikasyon üzerinden bulunduğu bölgede boşta olan ‘Martı'ları görebiliyor. Seçtiği Martı'nın üzerindeki Qr kodunu okutarak aracın kilidini açıyor. Yolculuk bitiminde de yine Qr kodu cep telefonuna okutuluyor ve araç üzerindeki kilitle bir yere bağlanıyor.

