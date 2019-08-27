Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye satış ofisini geçtiğimiz kasım ayında kuran firmanın genel müdürlüğüne ise sektörün duayen isimlerinden Vefa Tarhan getirildi. Türkiye’de 11 farklı ürünün satışına başladıklarını belirten Tarhan, 45 milyon dolar büyüklüğe sahip ağ çözümleri, modem, router pazarında 15 milyon dolar ciro hedeflediklerini kaydetti. Kaliteyi arayan talepkar müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını ifade eden Tarhan, “Türkiye’deki 13,6 milyon genişbant sabit abone, 4 milyon VDSL modem var. Fiber routerların sayısı ise 500 bini geçmiş durumda. Her yıl 800 bin cihaz yenileniyor. Son kullanıcı ve firmalara yönelik ağ çözümlerimizle pazarın en büyük ikinci markası olmayı hedefliyoruz” dedi. En güncel ürünlerini kullanıcılarla buluşturacaklarını belirten Tarhan, Keenetic marka ürünlerin avantajlarını şöyle sıraladı: “Türkiye’de 2 milyon güncellenmeyen zombi router var. Bulut tabanlı ürünlerimizle güncelleme sorunun ortadan kaldırıyoruz. Tek noktadan yönetim, kablosuz çekim gücü, yedeklenebilir güç paylaşımlı internet, veri depolama gibi avantajlar sunuyoruz. Ayrıca bu alanda WPA3 koruma sağlayan Türkiye’deki ilk firmayız.”