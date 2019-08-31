Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google’dan araştırmacılar, hacker’ların yıllardır hack’lenmiş web siteleri aracılığıyla iPhone marka telefonları izlediklerini açıkladı. Google’ın Project Zero takımından güvenlik uzmanı olarak çalışan ekip yaptıkları araştırmalarda, kötü niyetli yazılımların kullanıcıların telefonlarındaki fotoğraflara, telefon rehberine ve diğer özel bilgilerine kolaylıkla ulaşabildiklerini gösterdi. Project Zero, Google’da yeni güvenlik açıklarını tespit etmek üzere çalışmalar yürütüyor. İşletim sistemleri iOS 10 ve iOS 12 olan telefonlar bu hack’lenmeden etkilendi. Hacker’ların, kullanıcının Instagram, WhatsApp ve Gmail gibi uygulamalarına da erişebildiği ifade edildi.