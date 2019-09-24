Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temur - Onlar evlerin yeni üyeleri. Yavaş yavaş geleneksel süpürgelerin yerini alıyorlar. Özellikle de çalışan kadınların tercihi. İş hayatının hızlı temposunda ev temizliğine ayıracak vakit ayırmakta zorlanan kadınların yükünü omuzlayan robot süpürge ve paspaslar tek bir tuşla temizliğe başlayıp engellere takılmadan çalışıyorlar. Süpürme işi bitince de robot paspaslar devreye giriyor. Geliştirdiği robot ailesiyle kadınların en büyük yardımcısı hâline gelen ABD’li iRobot Türkiye’de resmen satışlara başladı. Robot süpürgelerin babası olarak kabul edilen firmanın hedefi ise Türkiye’de bir numara olmak. Bugüne kadar 60 ülkede 25 milyondan fazla satış yaptıklarını belirten iRobot’un EMEA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jean-Jacques Blanc, “Günümüzde tüketicilerin şehir hayatının hızlı temposunda ev temizliğine vakit ayıramadıklarını görüyoruz. Bu nedenle yaşamı kolaylaştıran robot süpürgelere ilgi giderek artıyor. Robot süpürgeler bütün evi kendi kendine süpürerek ev temizliğini kolaylaştırıyor. 2018’de 1.09 milyar dolar ciroya ulaşarak bugüne kadar 25 milyon robot süpürge sattık. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de satışlara başlamıştık. Artık resmen Türkiye’deyiz. Roomba i7+, Roomba s9+ ve akıllı haritalama sistemine sahip robot paspas Braava jet m6 modelini tüketicilerle buluşturuyoruz. Türkiye’de yıllık 4-5 milyon adedi bulan geleneksel süpürge pazarını dönüştürmek istiyoruz” dedi.



SESLE KONTROL

Robot süpürge alanında bir ilk olan Roomba i7+ akıllı bir cep telefonunun işlem gücüne sahip. Alexa ve Google Asistan üzerinden sesle kontrol edilebiliyor. Hem şarj ünitesi hem de temizleme haznesi olarak kullanılan otomatik kir boşaltma sistemi ile gelen Roomba i7+ akıllı haritalama sistemi sayesinde engelleri ve mobilya çeşitlerini tanırken, aynı zamanda evin planını çıkarıyor. Kullanıcılar cep telefonundan cihazlarını uzaktan kontrol ederek hangi odanın ne zaman temizlenebileceğini belirleyebiliyor. Temizlik bittikten sonra toz haznesini otomatik olarak kendi boşaltıyor. Braava jet m6 robot ise ıslak paspas modunda evdeki tüm lekeleri temizliyor. iRobot Roomba robot süpürge ve robot paspas modelleri, Hepsiburada, Teknosa, MediaMarkt, Amazon Türkiye, Boyner, Süpürge Sepeti ve GelecekEvimde gibi platformlardan satışa sunuluyor.