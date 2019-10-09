Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafonelular, ayda sadece 8 TL ödeyerek, 12 ay kontratlı iki farklı Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi’nden birini tercih edebilecek.

Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi’nden faydalanmak isteyen müşterilerin, öncelikle QR code, App Store ya da Google Play üzerinden Fujifilm Türkiye’nin fotoğraf baskı uygulaması Fujibas’ı indirerek giriş yapması gerekiyor. Bir sonraki adımda, paket seçimi yapılıyor. Birinci paketi seçen müşterilere 70 adet kare, klasik veya retro fotoğraf baskısı; ikinci paketi seçenlere ise 21 fotoğraflık bir Fujibook fotoğraf kitabı ile 25 adet kare, klasik veya retro fotoğraf baskısı sunuluyor. Her iki pakette de fotoğraflar senede iki defa hiçbir kargo ücreti ödemeden üç gün içerisinde adrese teslim ediliyor.