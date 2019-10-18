Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İlk etapta İstanbul’da belirli semtlerde başlayacak hizmet yeni yılla birlikte Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, soğuk zincire uygun yüzlerce araç ile dağıtım yapacaklarını belirterek “Hepsiexpress’den sipariş veren müşterilerimizin sepetindeki yaş sebze-meyveden sağlık-kozmetiğe, et-balık-tavuktan süt ürünlerine uzanan tüm ürünler, onlara en yakın CarrefourSA mağazasından tedarik edilerek gün içinde seçtikleri zaman diliminde kendilerine ulaşacak” dedi. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu da ilk etapta 8 bin ürünün satışa sunulacağını belirterek “Bunu 25 bine çıkaracağız. Carrefoursa olarak ciromuzun yüzde 2’si dijitalden geliyor. Hedefimiz bu oranı iki üç sene zarfında yüzde 5’lere kadar çıkarmak” diye konuştu.