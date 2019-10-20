“Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2019 Yılı İkinci Çeyrek Pazar Verileri”ne göre mobil abone sayısı 81,6 milyonu bulurken, söz konusu dönemde ses trafiği 70,6 milyar dakika olarak kayıtlara geçti. Ses trafiğinin büyük bir kısmı (yüzde 94,1) mobilden mobile gerçekleştirildi. Vodafone bu dönemde aylık ortalama 501 dakika konuşma süresiyle abone başına en çok konuşturan işletmeci oldu. Mesaj tarafında ise ortalama 6 milyon 616 bin SMS ile TTMobil ilk sırada yer aldı. Turkcell bu dönemde 1 milyar 522 milyon lira yatırım ve 3 milyar 860 milyon lira ciro ile en çok yatırım ve satış yapan operatör oldu.
Türkiye konuşmada Avrupa’nın lideri oldu
20.10.2019 - 03:15 | Son Güncelleme: 20.10.2019 - 03:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye, ikinci çeyrekte mobil telefonla konuşma süresinde 476 dakikayla Avrupa’nın zirvesindeki yerini korudu.
Etiketler : cep telefonu,cep telefonu kullanımı,
657356 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/657356.aspx
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