Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

SAMSUN

Yeni nesil mobil internet teknolojisi 5G, dünya genelinde adım adım yaygınlaşıyor. 5G’ye giden yol ise yerli şebekelerden geçiyor. Yerli haberleşme şebekesi ULAK 4.5G şebekeleri ile Türkiye’nin bu alanda tüketen değil üreten bir ülke konumuna gelmesi için çalışmalarını sürdürürken en büyük destek ise Vodafone’dan geldi. Vodafone, Karadeniz’in dört şehrinde uygulama koyduğu 235 ULAK ile yerli şebeke üzerinden haberleşmeye geçti. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, ULAK’a ilk günden bu yana en fazla destek veren şirket olduklarını belirterek “ULAK baz istasyonu geliştirme sürecine, 40’tan fazla çalışanımızla, bugüne kadar toplam 2.500 adam/gün’den fazla katkıda bulunduk. Bu uzun süreçte global tecrübemizi ve mühendislik bilgimizi en kapsamlı şekilde ULAK ile paylaştık. Bizim de katkımızla iki üç sene gibi çok kısa bir sürede ULAK baz istasyonu kullanılır hâle geldi. Temmuz ayı itibarıyla da ULAK baz istasyonlarının ticari şebekemizde devreye girmesini temin etmeye başladık. Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Rize, Ardahan, Artvin, Kars, olmak üzere toplam 232 ULAK baz istasyonunu başarıyla devreye soktuk. Şu anda ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan operatörüz” dedi.

KEŞKE DAHA ÖNCE OLSAYDI

Vodafone olarak yerli baz istasyonu ve yerli şebeke ekipmanları konusunda yükümlülükleri yerine getirdiklerini dile getiren Süel “2017 senesinin başında yerli baz istasyonumuz ULAK için 250 adetlik ilk resmi siparişimizi geçtik. Ancak bu tür teknolojilerin gelişmesi için zamana ihtiyaç oluyor. Eğer ULAK, bugün olduğu gibi 2016’nın başında hazır olsaydı, bugünkü şebekemizdeki baz istasyonu sayımız 232’nin çok üzerinde olurdu. Dolayısıyla yerli ekosistemi geliştirmemiz lazım. Bunun için adımları bugünden atmamız, test ve dizayn çalışmalarını bugünden sağlamamız çok önemli. Çünkü yerli ekosistem, hem bizim desteklediğimiz hem de hükûmetin olmazsa olmaz olarak baktığı önemli bir konu” diye konuştu.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Yerli teknolojilerin önemine değinen Süel şunları kaydetti: Yerli üretim, Türkiye’nin telekomünikasyon teknolojileri alanında dünyada söz sahibi ülkelerden biri olması ve ekonomiye sağlayacağı katkı anlamında son derece önemli. Ülkenin dijitalleşme çıtasını yükseltme hedefinde, yerli ve millî baz istasyonu üretimi büyük bir rol oynuyor. Maliyet avantajı, maliyet ölçeği ve yüksek AR-GE yatırımları gibi unsurlar göz önüne alınarak yapılan yerli baz istasyonu üretimi, ülke ekonomisi için önemli bir avantaj sağlayacak. Türkiye’de yerli ve millî üretimi geliştirmeye yönelik çalışmaları ileriye taşımak için ULAK’ın bugünden gelecek teknolojilere hazırlanmasına ve Türkiye’nin yerli ve millî üretim kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.