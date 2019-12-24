Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Son olarak Mubadala Capital, Drake Enterprises, Idinvest ve Lakestar’dan 167 milyon dolarlık yatırım alan Glovo, yemekten market alışverişine, kişisel bakımdan hediyelik eşyaya kadar kullanıcıların siparişlerini adrese teslim ediyor. Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de hizmet veren Glovo’nun Türkiye pazarına yaklaşık bir yıl önce adım attığını söyleyen Glovo Türkiye Genel Müdürü Austin Kim, “Glovo’nun teslimat uygulamaları pazarına getirdiği yenilikçi bakış açısı Türkiye’de de karşılık buluyor. Türkiye’de her geçen gün artan kullanıcı ve teslimat sayımız da bunu ispatlıyor” dedi.