Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oppo’nun “A Serisi 2020” ve “Reno2” modelleri Avrupa bölgesinde en çok Türkiye’de sattı. Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, yeni “A Serisi 2020” modellerini duyurmak için Avrupa bölgesinde ilk defa yerel bir kampanya yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: Avrupa pazarında, Türkiye’ye ayrı bir önem veriyoruz. Bunu, Oppo’nun merkez yönetimine de ifade ettik. Türkiye’de yerelleşmemiz gerektiğini söyledik. Böylece ortaya başarılı iki kampanya çıktı. Sıla ile yaptığımız başarılı reklam kampanyaları sayesinde Oppo’nun ismi artık daha çok biliniyor. Bugün ‘Oppo nasıl bir markadır’ dediğimizde ‘Kamerası güzel olan telefon’ cevaplarını alıyoruz. Bu iş birliklerin etkisi ile A Serisi 2020 ve Reno2 modellerinde Oppo Türkiye olarak Avrupa bölgesinde satış rekoruna imza attık. Weijian Zhou, 2020’de de yeni ürünleri teknolojiseverlerle buluşturmaya ve Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceklerini bildirdi.