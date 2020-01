Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İSTANBUL

eSpor turnuvaları popüler spor karşılaşmalarına meydan okuyor. eSpor ile birlikte stadyumlar yerini dev ekranlara bırakırken, milyonlarca doları bulan ödül havuzları daha fazla genci sanal arenaya çekiyor. eSpor’un dünya şampiyonalarında verilen ödüller ise âdeta UEFA Şampiyonlar Ligi ile yarışıyor. eSpor’un Süper Ligi kabul edilen Dota2’nin geçen yıl dünya kupasında verilen ödül 32 milyon doları bulurken, bu sene 40 milyon dolara ulaşması bekleniyor (UEFA Şampiyonlar Ligi’nde verilen ödül 200 milyon avro).

MARKALAR SIRAYA GİRDİ

Dota2’de Türkiye’yi bu yıl Team Closer temsil edecek. Türkiye’nin Dota2’deki ilk profesyonel takımı olan Team Closer aynı zamanda 2018’in Dota2 Türkiye şampiyonu. Dünyanın en büyük eSpor karşılaşmasında adını yazdırmak isteyen birçok marka da sponsorluk için şimdiden sıraya girmiş. Türkiye’den üç büyük firma ile sponsorluk için sözleşme aşamasında olduklarını belirten Team Closer’ın kurucusu Ahmet Yılmaz, yurt dışından da bir firma ile görüştüklerini söyledi.

FİNAL AĞUSTOS AYINDA

Dota2’nin 19 Şubat’ta Kiev’deki ilk turnuvası ile start vereceğini anlatan Yılmaz “Takımımız beş kişiden oluşuyor. Normalde oyuncular böyle turnuvalar için kendi aralarında takım oluştururlar. Ancak ödülü aldıktan sonra herkes dağılır. Biz eSpor Federasyonuna kayıtlı Türkiye’nin ilk profesyonel Dota2 takımıyız. Takım dünyadaki ilk 100’deki en iyi oyunculardan oluşuyor. Vodafone Park’ta hazırlık çalışmalarına başladık. Ağustos ayında ise Stockholm’da dünya kupası maçı var. Şu an açıklanan takvimde 10 turnuva görünüyor. Bu sayı artabilir de. Eğer bu turnuvalarının birinden birinci olursanız direkt olarak finale katıyorsunuz. Biz en az bir kaç turnuvada birinci olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Takımın menajerliğini ise eski bir eSporcu olan Resul Yüzbaşı yapıyor. Dota2’nin eSpor’un Süper Ligi olduğunu belirten Yüzbaşı “Dota oyuncuları elit oyunculardır. Twitch rakamlarına bakarsanız 11 milyon takipçisi var. Özellikle Rusya, ABD ve Çin’de en fazla oynanan oyun. Dota’nın en büyük rakibi League of Legends. Onların oyuncu kitlesi 15-25 yaş arası. Daha çok baba parasıyla oyun oynayanlardan oluşuyor. Ama Dota öyle değil. 15-40 yaş arası kişiler tarafından oynanıyor. Yani cebinde parası olan iş güç sahibi kişiler oynuyor. Onun için ödül de fazla. Şimdi Avrupa’da turnuvalara katılacağız. 10 tane turnuva var. Hedefimiz final” diye konuştu.

İNTERNET KAFEDEN TURNUVALARA

Taha Kecin (Yaş 23)

10-11 yaşında internet kafede abilerimin yanında oyun oynayarak başladım. Günde 15-20 oyun oynadığım oluyor. Ortalama günde altı saat oyun oynuyoruz. Bugüne kadar 20 bin saat oyunum var. Ailem oyun oynamama pek taraftar değildi. Git çalış, bir meslek sahibi ol diyorlardı. Yurt dışına çıkınca şoke oldular. 2017 yılında İspanya’ya gittim. Orada derece yapıp Çin’e gitmeye hak kazandım. Şu anda kabullendiler. Ben seçimimi Dota’dan yana yaptım.

Samet Eroğlu (Yaş 21)

Hacettepe Üniversitesinde eczacılık okuyorum. Vücut geliştirme üzerine çalışıyorum. Dota ile 8-9 yaşında tanıştım. Evimin karşısında kuzenimin açtığı bir internet kafe vardı. Oraya gider oyun oynayanları izlerdim. Sonra eve bir bilgisayar aldım. Hemen Dota’yı yükledim. İlk başta zevk için oynuyordum. Para kazanacağımı düşünmüyordum. Okulu okumuş olmak için okuyordum.

Faruk Terzi (Yaş 22):

Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Kaçıncı sınıfta olduğumu söylemeyeyim ama beşinci yılım. Dota oynamaya internet kafede başladım. Bir defasında babam oyun oynadığım için dövmüştü. Bizimkiler hep ders çalış derdi. İlk turnuvama Denizli’de bir internet kafede katıldım. Ailem hâlâ önceliğin okul olsun diyor.

Berkay Yılmaz (Yaş 25):

Medipol Üniversitesinde doktorluk okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Okul ile oyunu birlikte yürütmek gerçekten çok zor. Turnuvalara hazırlanırken sadece zorunlu derslere giriyorum. Kalan zamanda oyun oynuyorum. Eğer Dota’da şampiyonluğa gidersek okulu dondururum.

Soner Kürşat (Yaş 26)

İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyorum. Okulumun sekizinci senesi. İngilizceyi Dota için okuyorum desem yalan olmaz. Dota ile ben de internet kafede tanıştım. İnternet kafeye giderdim, annem beni döverek alırdı. Bugüne kadar 30 bin lira ödül kazandım. Eğer çocuğum oyuncu olmak isterse ailem gibi karşı çıkmayacağım. Onun önünü açacağım.

YILLIK 500 MİLYON DOLAR GELİR

Dota2, çok oyunculu bir çevrimiçi savaş arenası. 11 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Dota2’nin ilk turnuvası 2011 yılında Almanya’daki Gamescom’daki lansmanda yapıldı. 2018 Kanada, Vancouver’daki Rogers Arena’da yapıldı ve 25 milyondan fazla genel ödül havuzuna dayanan tüm zamanların en büyük eSpor turnuvası oldu. Geçtiğimiz yıl Şanghay’daki turnuvada 32 milyon dolara ulaşan ödül havuzunun bu yıl 40 milyon doları aşması bekleniyor. Valve’nin Dota2’den kazandığı yıllık gelir ise 500 milyon dolara ulaşmış durumda.

Nasıl oynanır?

Oyunda iki ana merkezi bulunan asimetrik bir haritanın karşıt uç noktalarında başlayan “Radiant” ve “Dire” isimli iki takım bulunuyor. Bu takımların biri aydınlığı diğeri ise karanlığı temsil etmektedir. Toplam 10 kişinin girdiği oyunda 2 takımda 5’er kişi bulunuyor. Her oyuncu 111 tane bulunan kahramanlardan (hero) birini seçtikten sonra oyuna giriş yapar. Her karakter kendine özel kabiliyet ve yeteneklere sahiptir. Her karakterin yetenek ve kabiliyetleri aldıkları eşyalara göre şekillenir. Yanlış eşya tercihleri yetenekleri güçlendirmez ve oyunda geri kalmanızı sağlar. Harita üzerinde 3 ayrı koridor (lane) bulunur. Amaç bu koridorları, oyunda bulunan “creep” diye adlandırılan yaratıklar ile beraber iterek, rakip takımın merkezinde olan “Ancient”i yıkmaktır. Bu ana binaya ulaşıp yıkmanın birkaç şartı vardır.