Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl sonu itibarıyla Kurula 167’si veri ihlal bildirimi olmak üzere toplam 3 bin 585 başvuru yapıldı. Kurul, başvurulardan 2 bin 401’ini sonuçlandırdı. Kurul, 2019 sonu itibarıyla “veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemek”, “ihlalleri belirlenen 72 saat içinde bildirmemek” gibi nedenlerden dolayı toplam 14 milyon 100 bin lira idari para cezası uyguladı. Cezalardan uluslararası firmalar da nasibini aldı. Kurul, fotoğraf “API hatası” sebebiyle Facebook’a veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği, ihlali süresinde bildirmediği gerekçesiyle toplam 1 milyon 650 bin lira ceza verdi. Türkiye’den bin 286 kişinin etkilendiği, 155 kişinin pasaport numarasına erişildiği veri ihlali nedeniyle Hong Kong merkezli hava yolu şirketi Cathay Pasific’e de toplam 550 bin lira idari para cezası kesen Kurul, bir kişinin cep telefonuna izinsiz reklam içerikli mesaj gönderen doktoru da 50 bin lira idari para cezasına çarptırdı.