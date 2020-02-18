Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Tüm beğenileri, beğenenleri, takipçileri, geri takip etmeyenleri, yorumları, etiketleri, paylaşım yapmak için en iyi zaman aralıklarını raporlayan uygulama, etkileşime göre ayrıca Instagram skoru üretiyor. Böylece ülke ve şehir dağılımına göre Instagram hesaplarından Liker Analyzer Lig’i oluşturuyor. Liker Analyzer Lig’e katılanlar yeni takipçi kazanırken aynı zamanda kullanıcılar takip edilecek yeni hesaplar keşfediyor. Hayranlar listesinde, kullanıcının paylaşımlarını en çok beğenen hesaplar ve en popüler gönderiler tarihleriyle birlikte sıralanıyor. En çok etkileşim kazandıran zaman aralıklarının analizi ile kullanıcıların paylaşım yapma stratejilerine ipuçları sunuyor. Kısa sürede Amerika, İngiltere, Fransa, Brezilya ve Türkiye başta olmak üzere 30’dan fazla ülkede kullanıcıya ulaştıklarını belirten Liker Analyzer Ürün Müdürü Mehmet Ali Sabuncuoğlu “Kısa sürede ağızdan ağıza yayılarak oluşan yoğun talep, yatırımlarımızın doğruluğunu tüm ekibe ispatladı. Türkiye’yi katma değer üreterek oyun kuran ülkeler listesinde üst sıralara taşımak için motiveyiz. Nitelikli işlenmiş veri analizi ile mobil trendlerin bilgi kaynağı olmayı hedefliyoruz” dedi.