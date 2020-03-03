Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknoloji pazarının önde gelen analist şirketlerinden Canalys’in araştırmasına göre Redmi Note 8, 2019’un dördüncü çeyreğinde Global Top Smartphones listesinin ilk sırasında yer alırken Xiaomi ayrıca ilk 10 arasına giren tek Çinli üretici oldu.

Xiaomi, Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro’yu geçtiğimiz sene ağustos ayında satışa sunmuştu. 64 megapiksellik kameraya sahip olan Redmi Note 8 Pro aynı zamanda en yeni MediaTek Helio Gg0T yonga setini kullanıyor. Redmi Note 8 ise 48 MP dört kameranın yanı sıra 18 w hızlı şarj sunuyor.