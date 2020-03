Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Saniyede 1 ürün satışı gerçekleştiren firma yılı yüzde 30 büyüme ile kapattı. Gittigidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, 2020 yılında yüzde 40 büyümeyi hedeflediklerini belirterek, “Son 10 yılda ülkemizde perakende e-ticaret hacminin 20 kat arttığını görüyoruz. Aynı süre zarfında Gittigidiyor olarak 22 kat büyüdük. Gelecekte de e-ticarete öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

Gittigidiyor’un KOBİ’lerin yurt dışına açılması için önemli bir platform olduğunu ifade eden Kantarcı, şu bilgileri paylaştı: “E-ihracat atılımını Derimod ve Defacto gibi önemli markalarımızın ürünlerini yurt dışında listeleyerek bir yıl önce başlattık. 2020’ye en az 1000 satıcının e-ihracata başlaması hedefiyle girdik. Ancak beklediğimizden daha hızlı ilerliyoruz. An itibarıyla 800 satıcımız 50 binden fazla ürünü Gittigidiyor üzerinden listeleyerek e-ihracat yapıyor. Biz de hedefimizi katladık ve yıl sonuna kadar en az 2000 satıcımızı e-ihracata başlatmayı planlıyoruz. Özellikle Almanya, ABD ve İngiltere’nin Türk ürünlerine ilgisi oldukça yüksek. Şu an en fazla talep ev tekstili, mutfak ürünleri ve ayakkabı kategorilerine geliyor.”

Mobilin 2019’da yükselişine devam ettiğini dile getiren Öget Kantarcı, Gittigidiyor’daki işlem sayısına bakıldığında her 10 alışverişten 7’sinin mobil cihazlardan yapıldığını söyledi. Geçen yıla göre mobil satış hacminin yüzde 31 arttığını ifade eden Kantarcı, “2019’da mobilin toplam trafikteki payı yüzde 80’e, toplam satıştaki payı ise 57’ye yükseldi. 2019 yılında saniyede 1 ürün sattık. Ortalama sepet büyüklüğünde 3.5 kat artış kaydettik. Listelenen ürün sayımızı ise 1.6 milyondan 15 milyona yükselttik” diye konuştu.