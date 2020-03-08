Varank: "Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var. Ankara'yı sağlık teknolojileri geliştirmede merkez şehirlerden biri yapacağız."
Bakan Varank: Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var
08.03.2020 - 15:29 | Son Güncelleme: 08.03.2020 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Varank: "Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var. Ankara'yı sağlık teknolojileri geliştirmede merkez şehirlerden biri yapacağız."
Kaynak: AA
Etiketler : Varank,Sağlık Teknolojileri Vadisi,
686623 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/686623.aspx
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