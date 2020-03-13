Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenli olarak temizlenmeyen akıllı telefon ekranları potansiyel tehdide kapı aralıyor.

Uzmanlar enfeksiyon riskini minimuma indirmek için gün içinde pek çok defa kullandığımız akıllı telefonların düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiyor.