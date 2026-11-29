Google ve Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai, yapay zekânın önümüzdeki 10 yılda Türkiye ekonomisine yaklaşık 100 milyar dolarlık katkı sağlayabileceğini açıkladı. Türkiye’nin Gemini’ı en hızlı benimseyen ve en çok kullanan ülkeler arasında üst sıralarda yer aldığını belirten Pichai, milyonlarca kişinin uygulamayı aktif kullandığını söyledi.

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Google, Türkiye’deki faaliyetlerinin 20. yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutladı. Programa video mesajla katılan Google ve Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai, yapay zekânın önümüzdeki 10 yılda Türkiye ekonomisine yaklaşık 100 milyar dolarlık katkı sağlama potansiyeli taşıdığını açıkladı.

Pichai’nin video mesajında dikkati çektiği bir diğer konu ise Google’ın yapay zekâ uygulaması Gemini’ın Türkiye’deki kullanımı oldu. Türkiye’nin Gemini’ı en hızlı benimseyen ve en çok kullanan ülkeler arasında üst sıralarda bulunduğunu belirten Pichai, milyonlarca kişinin uygulamayı aktif olarak kullandığını ifade etti. Türkiye’deki kullanıcıların yapay zekâ teknolojilerine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Pichai, bu gelişmenin dijital dönüşüm açısından önem taşıdığını vurguladı.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu da 20 yıl boyunca Türkiye’nin dijital dönüşümüne eşlik ettiklerini belirterek, “Bu yolculukta ürünlerimizle, eğitim programlarımızla ve yatırımlarımızla Türkiye’nin yanında durduk. Bu ivmeyi büyütmek için Turkcell ile birlikte kurulacak bulut bölgesi taahhüdümüzden ‘Herkes için Yapay Zekâ’ programıyla yaygınlaştırdığımız yapay zekâ becerilerine kadar, bu yeni dönemin temellerini Türkiye’yle birlikte atıyoruz. Amacımız, yapay zekânın faydasının büyük şirketlerden küçük işletmelere, geliştiricilerden öğrencilere, eğitimcilere kadar herkese ulaşması. En heyecan verici bölüm, bundan sonra yazılacak olan” dedi.

Google Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yonca Dervişoğlu ise şunları söyledi:

Yapay zekâ, hayatımızda tanık olacağımız en önemli teknolojik dönüşümlerden biri. Böyle dönüşümler iş dünyası, bilim ve toplum için neyin mümkün olduğunu yeniden düşünmemizi sağlar. Türkiye, yapay zekâyı benimsemede dünyanın en üst grubundaki ülkeler arasında yer alıyor; Gemini kullanımında da bölgenin önde gelen ülkelerinden biri. Genç ve dinamik nüfusu, çözüm üretme becerisi ve girişimci ruhuyla Türkiye, yapay zekâ çağında önemli bir potansiyel taşıyor.

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