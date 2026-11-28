Yapay zeka dolandırıcıları bu kez doktorları hedef aldı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya'nın görüntüsü ve sesi taklit edilerek sahte tedavi ürünlerinin reklamında kullanıldı. Görüntülerinin izinsiz kullanılması üzerine suç duyurusunda bulunan Özkaya, vatandaşları sahte tedavi tuzaklarına karşı uyardı.

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Yapay zeka teknolojisinin kötüye kullanılmasıyla hazırlanan sahte reklam videoları, vatandaşları sağlık konusunda yanlış yönlendirme riski taşıyor.

“Doktorunuz söylüyor” deyip kandırıyorlar! Yapay zeka ile yeni tuzak

Özellikle doktorların görüntüleri ve orijinal sesleri taklit edilerek hazırlanan videolarda, gerçekte tavsiye etmedikleri ürünler doktorlar tarafından öneriliyormuş gibi gösteriliyor. Samsun'da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya'nın görüntüsü ve sesi yapay zekâ kullanılarak bir ilacın akciğerlerde tüm hastalıkları ortadan kaldırıldığı gösterildi.

“Doktorunuz söylüyor” deyip kandırıyorlar! Yapay zeka ile yeni tuzak

"MUTLAKA DOKTORUNUZA DANIŞIN"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şevket Özkaya, yapay zekâ ve internet aramalarının hastalıklar hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanılması gerektiğini belirterek, "Yapay zekâ ve internet aramalarını sadece hastalığınız hakkında bilgi edinmek için kullanmanızı öneriyoruz. Ancak ne yazık ki yapay zekâ ve internet çoğu zaman hastalığın tanı ve tedavisinde karar verici olarak kullanılıyor. Bu çok tehlikeli ve ölümcül sonuçlar doğurabilir. Sanal ortamdaki her bilgi ve yorum doğru olmayabilir. Mutlaka doktorunuza danışmanızı öneriyoruz" dedi.

“Doktorunuz söylüyor” deyip kandırıyorlar! Yapay zeka ile yeni tuzak

Dolandırıcıların doktorların görüntü ve seslerini taklit ederek vatandaşları sahte tedavi ürünlerine yönlendirdiğine dikkat çeken Özkaya, "Birçok doktorun ve tanınmış kişinin görüntüleri, fotoğrafları ve videoları kullanılarak, özellikle son zamanlarda orijinal sesleri de eklenerek halk sahte tedavilere yönlendiriliyor. Bunun asıl tehlikesi ise doktorunuzun orijinal sesinin kullanılması. Telefonda doktorunuzun sesini kullanarak bu sahte ürünleri satın almanız veya hayati öneme sahip ilaçlarınızı bırakmanız söylenebilir. Mutlaka doktorunuz ile yüz yüze görüşmenizi öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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