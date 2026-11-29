Bilim insanları, Neptün'ün çok uzağında henüz görülmemiş bir gezegen bulunabileceğine işaret eden bulgulara ulaştı. "Gezegen X2" adı verilen varsayımsal gök cisminin kütlesinin Dünya'nınkinin 1,5 ila 2 katı olabileceği hesaplanıyor.

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Güneş Sistemi'nin dış bölgelerinde keşfedilmeyi bekleyen bir gezegen olup olmadığı sorusu yeniden gündemde.

Güney Queensland Üniversitesi'nden Doç. Dr. Patryk Sofia Lykawka'nın öncülük ettiği uluslararası ekip, uzaktaki buzlu cisimlerin sıra dışı hareketlerini açıklayabilecek yeni bir model ortaya koydu. Çalışma, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı.

BUZLU CİSİMLERİN TUHAF YÖRÜNGELERİ

Araştırmanın çıkış noktasını Neptün ötesi cisimler oluşturuyor. Güneş'e yaklaşık 30 astronomi biriminden daha uzaktaki bu küçük ve buzlu cisimlerin bir bölümü alışılmadık yollar izliyor. Birçoğu Güneş Sistemi'nin genel düzlemine göre aşırı eğik veya oldukça basık yörüngelerde dolanıyor.

Hareketleri, görünmeyen bir kütlenin çekim etkisi altında olabileceklerini düşündürüyor.

Ekip bu tabloyu incelemek için Güneş Sistemi'nin milyarlarca yıllık evrimini bilgisayar ortamında canlandırdı. Simülasyonlar, Gezegen X2'nin bazı buzlu cisimleri Neptün'ün kütle çekim etkisinden kopararak yörüngelerini belirgin biçimde eğebileceğini gösterdi.

GÜNEŞ'TEN YÜZLERCE KAT UZAKTA

Modele göre gezegen oldukça eliptik bir yörüngede bulunuyor. Güneş'e uzaklığının en az 200 ile 500 astronomi birimi arasında değiştiği öngörülüyor. Bir astronomi birimi, Dünya ile Güneş arasındaki yaklaşık 150 milyon kilometrelik mesafeye karşılık geliyor. Buna göre söz konusu uzaklık kabaca 30 milyar ila 75 milyar kilometreyi buluyor.

Lykawka, böyle bir gezegenin varlığının Güneş Sistemi'nin geçmişine bakışı değiştirebileceğini söylüyor. Araştırmacı, modelle gözlemler arasında hala incelenmesi gereken farklar bulunduğunu da belirtiyor.

DOKUZUNCU GEZEGEN'DEN FARKI NE?

Gökbilimciler uzak cisimlerin yörüngelerini açıklamak için daha önce "Dokuzuncu Gezegen" varsayımını da gündeme getirmişti. Tartışmalı olan bu varsayımda gezegenin kütlesi Dünya'nınkinin 5 ila 10 katı olarak tahmin ediliyor.

Gezegen X2 ise çok daha küçük.

Çalışmanın ortak yazarlarından Prof. Jonti Horner'a göre iki gezegenin birlikte var olması da mümkün. Yalnızca birinin bulunması veya hiçbirinin var olmaması da olasılıklar arasında.

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GÖZLER VERA RUBİN GÖZLEMEVİ'NDE

Gezegen X2 de Dokuzuncu Gezegen de bugüne kadar teleskopla tespit edilemedi. Çok büyük mesafeler ve o bölgeye ulaşan Güneş ışığının son derece az olması doğrudan gözlemi zorlaştırıyor. Araştırmacılar bu nedenle kesin sonuca varmak için erken olduğunu vurguluyor.

Ekip, Şili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi'nin gökyüzü taramasından yeni ipuçları çıkmasını umuyor.

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