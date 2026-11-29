Yapay zekâ çip talebini artırdı. Tedarik süreci 52 haftaya kadar uzadı. Fiyatlar yüzde 20 arttı. Sektör temsilcilerine göre kriz 2027’de belirgin şekilde hissedilecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yapay zekâ ve veri merkezi yatırımları çip talebini artırırken, elektronik sektöründe de maliyetleri yukarı çekiyor. Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel, çip üretiminde hem plaka (front-end) hem de kesim-paketleme (back-end) süreçlerinde kapasite sınırına ulaşıldığını belirterek tedarik sürelerinin 52 haftaya kadar uzadığını açıkladı.

Küresel üretimin büyük bölümünü elinde tutan Tayvanlı devlerin hammadde maliyetlerini gerekçe göstererek art arda fiyat güncellediğine dikkati çeken Sarpel, “Dolar bazında yüzde 10-20 gibi fiyat artışları söz konusu. 2026’da sınırlı hissedilen zamlar 2027’de daha belirgin hissedilecek” dedi. Sarpel, yükselen maliyetlerin elektronik ve savunma sanayii başta olmak üzere tüm ekosistemin cirosuna ve fiyatlamalarına doğrudan yansıyacağını kaydetti.

Sarpel, bu ortamda beklenenin üzerinde büyüme kaydettiklerini belirterek Eylül 2026 itibarıyla 111 milyon dolarlık siparişe ulaştıklarını bildirdi. Şirket CEO’su, “Önümüzdeki döneme ilişkin önemli bir görünürlük sağlayan bu siparişler, büyüme hedeflerimize ulaşma konusundaki beklentilerimizi de destekliyor. Mevcut sipariş portföyümüz, 2027 yılında hasılatımızı 2024’e kıyasla dolar bazında yaklaşık iki katına çıkarabilmemiz için güçlü bir zemin oluşturuyor” diye konuştu.

Uzay, havacılık ve savunma sanayiinin büyümede belirleyici rol oynadığını dile getiren Murat Sarpel, şirket gelirlerinin yüzde 70-75’inin bu alanlardan geldiğini söyledi. Savunma, havacılık ve uzay projelerinin gelişmiş elektronik sistemlere ve nitelikli bileşenlere olan ihtiyacı artırdığının altını çizen Sarpel, Türkiye’de bu alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda şirkete teknoloji tedarikçisi olarak destek verdiklerini belirtti.

HASILATTA YÜZDE 35 ARTIŞ

Şirket, 2026’nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre hasılatını yüzde 35 artırarak 4,33 milyar liraya, net kârını yüzde 66 yükselişle 65,9 milyon liraya çıkardı. İlk dokuz aylık FAVÖK ise 522 milyon lira oldu. Empa, yurt dışı büyüme stratejisi kapsamında da Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile ABD’deki yapılanmasını güçlendiriyor. Macaristan, Polonya ve Çekya’yı kapsayan Empa CEE, Dubai merkezli Empa MENA ve New York merkezli Empa USA ile bölgesel satış, pazarlama ve tedarik ağını genişletmeyi hedefliyor.



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala