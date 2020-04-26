Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yeni Casper Excalibur G780 ve yenilenen Excalibur G770, G900 mayıs ayında satışa çıkacak. Casper Excalibur G770, G900 ve yeni çıkacak G780 modelleri RTX ekran kartı seçeneği ve daha fazla aydınlatma seçeneği sunan RGB klavye ile gelecek.