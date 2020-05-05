Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobil uyumlu web arayüzü sayesinde iOS ve Android telefonlarda da rahatlıkla kullanılabilen HAVELSAN Diyalog, uçtan uca şifreleme, ekran paylaşımı, güvenli sesli görüşme, güvenli video konferans, güvenli mesajlaşma, HD ve 4K görüntü desteği ve adaptif görüntü kalitesi ayarlama gibi özelliklere sahip.

Bu ay içerisinde kullanıma sunulması beklenen HAVELSAN Diyalog'un özellikle kamu kurumları tarafından kısa sürede ilgi görmesi bekleniyor.

KATILIMCI VE SÜRE SINIRI YOK

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, tamamen özgün bir ürün geliştirdiklerini belirterek şu uygulama hakkında şu bilgileri verdi: Safari, Chrome, Opera, Firefox, Mozilla, Tizen, Vivaldi gibi web tarayıcılar üzerinden erişilebiliyor. Bulut tabanlı bir uygulama. Yüksek verimliliği ile toplantı katılımcı sayısı ve süre sınırı olmadan güvenle iletişim kurulabilecek. Güvenli, verimli ve ölçeklenebilir yapısıyla Millî Eğitim Bakanlığının yeni EBA Projesi'nde lokomotif görevi görecek yetkinlikte. Ayrıca Adalet Bakanlığı bünyesindeki UYAP-2'ye entegre çalışarak bu alanda dışa bağımlılığı da ortadan kaldıracak. Yurt dışından alınmış hazır bir ürün veya altyapı olmadığı için özellikle dost ve müttefik ülkelere ihracat potansiyeli de yüksek.