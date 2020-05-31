Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Son dört yılda 10 binden fazla telefon ve bine yakın tablet için hizmet veren CepteTamir, İstanbul’da ev ve ofislere giderek kendi mobil araçları içinde yerinde tamir hizmeti sağlarken diğer bütün şehirlere de ücretsiz kargo ile uzmanlığını taşıyor. CepteTamir CEO’su Ahmet Turgut, her 10 cep telefonu tamir işleminden 8’ini yerinde servis ile gerçekleştirdiklerini belirterek "Kişisel verilerine önem veren ve zaman kaybetmek istemeyen kullanıcılar için tamamen orijinal parçalarla hizmet veriyoruz. Hizmetimizin kalitesini sunduğumuz iki yıl garanti ile güvence altına alıyoruz. Türkiye’nin en hızlı telefon tamircisi olarak ekran ve batarya değişimi gibi tamirleri aynı gün en fazla iki saat içinde, ana kart tamirleri gibi kapsamlı işlemleri en fazla üç iş gününde tamamlıyoruz” dedi.