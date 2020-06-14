Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6,53 inç nokta ekrana sahip olan Redmi Note 9, üzerinde barındırdığı MediaTek Helio G85 işlemciyle, yeni çipseti içeren dünyanın ilk akıllı telefonu olarak öne çıkıyor. Dörtlü kamera dizilimi ile gelen Redmi Note 9’un 48 MP ana lensi, her türlü ışık ortamında net, ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilebilmesine imkân tanıyor. 8 megapiksellik ultra geniş açılı lensi ise büyük grup fotoğrafları çekilebilmesini sağlıyor. Arka kamerayı çevreleyen 2 megapiksellik makro lens ve 2 megapiksellik derinlik sensörü sayesinde kullanıcılar, bokeh efektiyle fotoğraf çekimi yapabiliyorlar. Ekran içine yerleştirilmiş 13 MP'lik ön kamera ise ekranın maksimum düzeyde kullanılabilmesine imkân sağlıyor. Geceyarısı grisi, orman yeşili ve buzul beyazı olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulan Redmi Note 9'un 3 GB + 64 GB modelinin fiyatı 2.999 TL, 4 GB + 128 GB modelinin fiyatı ise 3.199 TL.