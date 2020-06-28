Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bunlardan ilki olan Latitude serisi daha çok profesyonellerin ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Aynı zamanda 5G uyumlu ilk bilgisayar olma özelliği taşıyan Latitude serisi yapay zekâ destekli Dell Optimizer özelliği sayesinde dosya ve klasörden batarya kullanımına, ses ve gürültü seviyesine kadar kullanıcıların davranışlarına hızla adapte oluyor.

Dell'in diğer ürünü ise XPS. Çerçevesiz tasarımıyla dikkat çeken ürün hem bilgisayar hem de tablet olarak kullanılabiliyor. XPS aynı zamanda IOS ve Android tabanlı telefonlara bağlanabiliyor.

Dell'in diğer ürünü ise bir iş istasyonu. Mühendis ve tasarımcılara yönelik geliştirilen Precision Workstation, dünyadaki en ince 15 ve 17 inç iş istasyonu olma özelliğine sahip. Bu bilgisayarlar finanstan sağlığa, medya-eğlence sektöründen üretim sektörüne kadar birçok farklı alanda kullanılabiliyor.

Yeni normalle birlikte tüketicilerin taleplerinin de değiştiğini belirten Dell Technologies Kurumsal Çözümler Ülke Satış Lideri Ümit Yeşiltaş "Bilgisayarlar, çalışma şekillerimizi yeniden düşünmemiz, hatta daha üretken olmak için neye ihtiyacımız olduğunu ön görmemiz için merkezî bir rol oynuyor. Bu sebeple bir yandan sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru ilerlerken daha akıllı çalışma, daha uzun pil ömrü, güçlü hoparlörler, kompakt tasarımlar ve özel iletişim desteği sunan yenilikleri ülkemize getirmeye çalışıyoruz" dedi.