Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NASA Earth Observatory (NASA Dünya Gözlemevi) Başkent Ankara'yı yörüngeden görüntüledi. ‘Ankara’da Gece’ başlığı ile paylaşılan fotoğrafta, şehrin merkezine, Anıtkabir’e ve başkenti çevreye bağlayan otoyollara dikkat çekildi.

NASA astronotunun gözünden gezegenimiz

ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip.

Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor.

Bu paylaşımlara yenisi eklendi yörüngedeki uzay istasyonunda görev alan ABD'li astronot Jessica Meir ABD'nin Boston, New York ve Philadelphia kentlerinin fotoğraflarını yayınladı.

Eylül 2019'dan beri ISS'de görev alan Meir, aynı anda tamamen kadınlar tarafından yapılan uzay yürüyüşünde yer alarak adını tarihe yazdırmıştı.