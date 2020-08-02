Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi döneminde Türkiye’deki mevcut kullanıcılarının yüzde 21 arış yaşandığına dikkat çeken Şimdi, e-öğrenme pazarı hakkında şu bilgileri verdi: Türkiye’de yapılan araştırmalara göre e-öğrenme pazar büyüklüğü 2013-2018 yılları arasında çift haneli büyürken, Türkiye’de pazar büyüklüğünün 2023 yılının sonunda 200 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bunun en önemli nedenleri arasında online eğitimin kişiselleştirilebilir olması, kullanıcılara zaman kazandırması, global bilgi paylaşımını desteklemesi ve sürekli kendini güncellemesi gibi önemli noktaları gösterebiliriz.

Cambly’nin bu süreçte yaptığı çalışmalara da değinen Şimdi, “Cambly ile İngilizce Öğren” YouTube kanalında ücretsiz ders içerikleri paylaşırken Spotify kanalımızda ise dinleme becerilerini geliştiriyoruz. Yine okurken hem eğlenip hem öğrenebileceğiniz Cambly Blog’da İngilizce kendini tanıtmaktan özgeçmiş hazırlamaya birçok içerik sunuyoruz. Aynı zamanda COVID süresinde değerli eğitmenlerimize desteğimizi de sürdürüyoruz” diye konuştu. Şimdi ayrıca, Cambly’nin ilk defa uygulamayı deneyecekler için “12ingilizce” koduyla 15 dakika ücretsiz deneme dersi sağladığını, sınırlı sayıda kişi için geçerli olan aynı kod ile 12 aylık aboneliklerde de yüzde 45 oranında indirimden faydalanma imkânı sunduklarını kaydetti.