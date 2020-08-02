Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Akinon’un Kurucu Ortağı ve CEO’su Tolga Tatari, aldıkları bu yatırım ile yurt dışında yeni pazarlara açılmak istediklerini söyledi. Tatari “Akinon olarak Türkiye’de üç yılda pazar lideri olduk. 2020’de Akinon ticaret platformu ile 4,2 milyar TL’lik bir ticaret hacmi hedefliyoruz. Başarılarımızla Türkiye’de ve yurt dışında birçok fonun dikkatini çektik. Büyümekte olan ve B2B teknolojiler geliştiren şirketlere yatırım yapan SmartFin ile bu yolda ilerlemek bizi heyecanlandırıyor. Bu yatırım ile markalarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımayı ve Türkiye’de yakaladığımız başarıyı global ölçekte sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.