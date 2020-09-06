Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu grup şirketleriyle birlikte yapay zekâ odaklı yerli ve millî teknolojilere odaklandıklarını belirterek “2013 yılında hayata geçirdiğimiz girişim hızlandırma programımız PİLOT’tan bugüne kadar mezun olan 65 girişimden sekizi tamamen yapay zekâ konusuna odaklı. Bu girişimlerin hepsi de yapay zekâ konusunda yöneldikleri alanlarda kendine has çözümleriyle başarılı Türk girişimleri arasında yer alıyor. Desteklediğimiz diğer tüm teknoloji girişimlerinde de yapay zekâ kullanımı öne çıkıyor. Türkiye’yi geleceğe taşımak ve küresel platformlarda temsil etmek öncelikli hedeflerimizden biri” dedi.

Bugüne kadar PİLOT’tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği sağladıklarının altını çizen Karakullukçu, teknoloji girişimlerine desteklerinin tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.