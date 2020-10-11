Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakış açısı yeniden pozitife dönmeye başladı. Piyasalarda normalleşme adımlarıyla birlikte yabancılar da alışa geçti. Türk varlıklarının uzun süredir gerçek potansiyelinin çok altında fiyatlanması da iştah kabattı. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta, yaklaşık son üç yılın en güçlü hisse senedi ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımını yaptı. Analistler, söz konusu varlıklara gösterilen talepte, ekonomi yönetiminin attığı normalleşme adımlarının önemi rol oynadığını ifade ediyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık istatistiklere göre;

¥ Yabancılar, 2 Ekim haftasında 131 milyon dolarlık hisse senedi ve 479,1 milyon dolarlık da DİBS aldı.

¥ Geçen hafta yapılan hisse senedi alımları 17 Ocak 2020 haftasından, DİBS alımları da 2 Şubat 2018 haftasından bu yana en güçlü performans olarak kayıtlara geçti.

¥ Toplamda 610,1 milyon doları bulan alım, 26 Ocak 2018 haftasından bu yana en çok fon girişinin yaşandığı haftaya işaret etti.

¥ Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Eylül itibarıyla 20 milyar 770,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 980,6 milyon dolara yükseldi.

¥ DİBS stoku ise 5 milyar 365 milyon dolardan 5 milyar 916,9 milyon dolara çıktı.

¥ Bununla birlikte yabancılar yılbaşından bu yana 5 milyar 580 milyon dolarlık hisse senedi, 7 milyar 221 milyon dolarlık DİBS sattı.

¥ Ocaktan bu yana yaşanan fon çıkışı 12 milyar 801 milyon dolar oldu.

POZİTİF SİNYAL

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek “Türkiye’de son iki hafta içerisinde TCMB ve BDDK'dan gelen haber akışının, yabancı yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu görmek mutluluk verici. Geçen haftaki alımlar algı açısından da sinyal etkisi taşıyor. 2020’de DİBS’lerde yaşanan yaklaşık 14 milyar dolarlık portföy çıkışıyla, yabancı payı yüzde 3’lere kadar gerilemişti. Son gelen verilerde yüzde 3,7’ye yükseldiği görüldü. Bundan sonra sürecin benzer şekildeki adımlarla gelişmesi, portföy akımlarının da eğilimi açısından belirleyici olacak" dedi.

TALEP SÜRECEK

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy da “Türkiye sermaye piyasalarıyla ilgili fırsatlar ve bankacılık sektörünün tarihi cazip değerleme seviyelerinde olduğuna dair raporlar görmekteyiz. Bu bağlamda geçen hafta borsa ve özellikle DİBS tarafında 2018 başından beri en güçlü haftalık giriş yaşanması tesadüf değil. Öncü bir sinyal olarak görülebilir. Mevcut durumda DİBS ve banka hisseleri başta olmak üzere işlem derinliği olan büyük hisselerde, ucuzluğun getirdiği hikâyeye bağlı olumlu bir algının orta ve uzun vadede realize olması beklenebilir. TCMB’nin fiyat ve finansal istikrar paralelinde sıkılaştırmacı tarafta kalması, BDDK'nın normalleşme adımlarını tamamlaması, yapısal reform kararlılığı, üretimle büyüme hikâyesinin masada kalması ve jeopolitik risk başlıklarının da ılımlı bir tona gelmesiyle, yabancı yatırımcı algısı pozitifte olacaktır” ifadelerini kullandı.