Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Hem kanuni hem de teknik olarak paylaşılmasında engel olmayan, üzerinde herhangi bir telif, patent gibi bir kontrol mekanizması olmayan açık veri paylaşımını yaygınlaştırmayı hedefleyen dernek, herkes tarafından ücretsiz ve özgürce kullanılabilen açık verilerle maddi ve manevi fayda sağlayacak. İlk aşamada “açık veri uygulama geliştiriciler topluluğu” kurmayı amaçlayan dernek, orta-uzun vadede açık veri paylaşımını teşvik edecek bir “açık veri değerlendirme endeksi” yayımlamayı hedefliyor. Farklı uzmanlık alanlarından bir araya gelerek oluşturduğu AVTED’in yönetim kurulunda ise Bilal Eren, Akan Abdula, Okşan Gülşen Uz, Sertel Şıracı, Deniz Tunçalp, Fırat Demirel ve Veysel Bozkurt yer alıyor.