Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Pandemi döneminde dijitalleşmeye olan ihtiyaç arttıkça teknolojiye yatırım büyüdü. Ülkemizde faaliyet gösteren teknoloji şirketleri gerek kendi uygulamalarını geliştirme gerekse kapsama alanını büyütme anlamında önemli yatırımlara imza attı. İşin ofisten eve taşınması, toplantıların ve görüşmelerin online kanala kayması, bilgi güvenliğinin de önemini hatırlattı. Bazı uluslararası kanalların bilgi güvenliğine riayet etmemesi ise yerli yazılımlara olan talebi artırdı. Anlık yazışma, görüntülü ve sesli görüşme imkânı veren ve Turkcell tarafından ülkemiz mühendislerince geliştirilen BİP uygulaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyükelçilerle görüşmesini yapmak için tercih etmesinden sonra daha fazla kullanılmaya başladı. Yaygın uluslararası mesajlaşma uygulamalarından daha fazla özellik taşıyan, mesajlaşma sırasında Türkçe yazılan bir mesajı karşı tarafa İngilizce olarak ileten BiP'in yurt dışında milyonlarca indirme sayısına ulaştığını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Evinizin, arabanızın, banka kartınızın bilgilerini başkasına verir misiniz? Her konuda bilgiyi paylaşmanın getirdiği tehlikeyi zaman zaman yaşayarak gördük. Bu nedenle biz ülkemizin, ülkemiz insanının verisi içeride kalsın diye yüzde 100 Türk mühendisinin geliştirdiği uygulamalarımıza yatırımı artırıyoruz" dedi.

KEYFÎ DEĞİL MECBURİ OLMALI

Yerlileşmenin hızla yayılması için bunun özellikle bilgi güvenliği gerektiren alanlarda keyfiyet değil mecburiyet olması gerektiğini söyleyen Murat Erkan "BiP'te önemli özellikler var. Acil durumdan anlık dil çevirisine kadar. Milyonlarca indirme var. Yaani bir milyonu geçti. Mail daha önemli hâle geliyor. İyiyiz, daha iyi işlere imza atacağız, yerli uygulama sayısını artıracağız ama sosyal medyada olmayacağız" diye konuştu.

İSTİHDAMA KATKI

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir de yerli ve millî uygulamalarını artırmak, küresel rekabette daha yukarılara çıkarmak için istihdamı artırma gayretlerini sürdürdüklerini söyledi. BiP ve arama motoru Yaani uygulamalarının ileri faz geliştirmeleri için, istihdamı artıracak. 379 kişilik Dijital Servisler ve Çözümleri ekibine 70 mühendis daha dâhil edeceklerini söyleyen Demir, mühendis kadrosunu yazılım ve mobil yazılık konusunda eğitim görmüş adaylar arasından seçeceklerini, yeni mezun işe alım programı Genç Yetenek ve yarı zamanlı çalışma modeli sunan Stajcell Plus projesiyle genç mühendis adaylarına da yeni fırsatlar sunacaklarını dile getirdi.

BiP'İN ÖZELLİKLERİ

¥ Telefonda 10 kişiye kadar, BiP Meet ile yüzlerce kişilik görüntülü görüşme sağlıyor.

¥ 100 dilde anlık çeviri yapıyor. Yani siz Türkçe yazıyorsunuz, karşı tarafa istediğiniz dilde mesaj gönderebiliyorsunuz.

¥ Acil durum butonu ile tehlike anında yakınlarınıza ‘İmdat’ ya da ‘Güvendeyim’ mesajını konumla birlikte iletebiliyorsunuz.

¥ HD foto ve uzun video göndermek mümkün.

¥ Kanal açıp sosyalleşmeye imkân veriyor.

¥ Para göndermeyi mümkün kılıyor.

¥ Bas konuş özelliği bulunuyor.

¥ Yerel emojilerle ifadeyi daha da kolaylaştırıyor.

192 ÜLKEDE KULLANILIYOR

BiP, Türkiye'de yaklaşık 40 milyon indirmeye yaklaşmış durumda. Türkiye'ni sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulaması BiP, 192 ülkede de 50 milyon indirmeye ulaştı. Yine yerli uygulama olan YaaniMail bir milyon defa indirildi. Yaani Tarayıcı ise yaklaşık 12 milyon defa indirildi.