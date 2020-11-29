Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Anker Nebula Capsule 2 bir projektör. Taşıması, kurması ve kullanması oldukça kolay olan bu pratik cihaz “evde sinema keyfi” fikrini sizin için hayata geçiriyor. 100 inç bir ekranda, 720P HD çözünürlükte görüntü kalitesi hiç bozulmadan izleyebilir, 360 derece hoparlörü ile ses kalitesini deneyimleyebilirsiniz. Youtube, Netflix elinizin altında hangisi varsa duvara yansıtabilir, sinemaların kapandığı şu günlerde beyaz perdeyi evinize taşıyabilirsiniz. Hem de çantaya sığacak kadar küçük bir cihazla...

Android bir cihaz olan Capsule 2’nin ön tarafta lens, altında tripod girişi yer alıyor. Cihazın arka kısmında ise güç tuşu ve projektör/hoparlör arasında geçiş yapmak için bir tuş bulunuyor. Cihazın arka kısmında USB-C ve HDMI girişleri de mevcut. Kablosuz olarak kullanılabilen projektörün iç kısmında 9.700 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor. Projektör tam dolu pille 2,5 saate varan bir video izleme deneyimi sunuyor. Müzik de bu süre 30 saate kadar çıkıyor. Kutu içeriğinden çıkan kumandayla kontrol edilebilen projektör aynı zamanda iOS ve Android’li cihazlar için geliştirilen Capsule Control isimli uygulamayla da kontrol edilebiliyor. Fiyatı ise orta segment bir telefona eş değer.