Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ofislerde veya fabrikalarda mavi yakalı çalışanlardan beyaz yakalı yöneticilere kadar herkesin rahatlıkla kullanabileceği Let-X İSG Eğitim Modülü iş kazaları riskini sıfıra indirecek. GFDS CEO’su Mert Levent Oğuzata çalışanların VR ile güvenli bir ortamda tehlikeli veya çok tehlikeli işlemleri deneyimleyebileceğini belirterek "VR Deneyim Modülü'nde 10 farklı senaryo var. Tüm senaryolar gerçekçi fabrika ortamında geçiyor. Platform, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde verimlilik oranını yüzde 95’e kadar çıkaracak. Bulut tabanlı eğitimler sürekli güncellenecek. Modülü yurt dışına da ihraç edeceğiz. Rusya, Hollanda, Almanya, Amerika ve İngiltere pazarlarına giriş yapmayı hedefliyoruz” dedi. Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu da mesleki eğitime destek olmak istediklerini belirterek buradan elde edilecek gelirlerin eğitim ve burs fonlarına aktarılacağını söyledi.