Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Tek başına Tesla, Tencent gibi firmaları geride bırakırken Google ve gümüşü de zorluyor. Yatırım dünyasında en değerli varlık şüphesiz altın ve toplamda 11 trilyon pazar değeri var. İkinci Apple 2,18 trilyon dolar değerinde. Üçüncü Saudi Aramco da 2,037 trilyon dolar pazar değerine sahip. Gümüş ise 1,5 trilyon dolar pazar değeri ile Bitcoin’in hemen önünde yer alıyor. Bitcoin, böylece en yüksek sekizinci pazar değerine sahip varlık oldu. Öte yandan Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke vatandaşlarını açıkladı. Listede Nijeryalılar yüzde 33 ile ilk sırada yer alırken Vietnam vatandaşları yüzde 21 ile ikinci, Filipinler yüzde 20 ile 3’ncü sırada yer aldı. Türkiye ise yüzde 16 ile dünyada 4’ncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer aldı.