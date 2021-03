Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Hassas hareket algılama ve anlık bildirim özellikleriyle öne çıkan Kale 360 Kamera ile 10 metreye kadar gece görüşüyle dikkat çeken kablosuz Kale Mini Kamera, her an her yerde mobil olarak kontrol edilebiliyor. SD kart özelliği ile kablosuz olarak görüntü kaydetme özelliği sunan modeller geriye dönük kontrollere de imkân veriyor. Ayrıca kameralar, evde olmasanız bile dâhilî hoparlörleri sayesinde sevdiklerinize sesli ve görüntülü bağlanma imkânı sağlıyor.