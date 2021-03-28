Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk'ün sunumuyla gerçekleştirilen lansmanda Redmi Note 10 modelinin fiyatı 2.999 TL, Redmi Note 10 Pro modelinin fiyatı ise 3.799 TL olarak açıklandı.

Yeni Redmi ailesinin giriş modeli Redmi Note 10, 6.43 inç Full HD Plus çözünürlüklü 60 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Qualcomm Snapdragon 678 işlemcisinden gücünü alan akıllı telefon arka tarafında Sony IMX582 sensörlü 48 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip. Ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Önde ise 13 MP selfie kamerası yer alıyor.

Redmi Note 10 Pro ise 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç Super AMOLED ekran ile geliyor. Qualcomm Snapdragon 732G işlemcisinden gücünü alan modelde 108 MP çözünürlüklü Samsung GW3 sensörüne sahip ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. 16 megapiksel ön kamerası bulunan cihaz, selfie performansı ile dikkat çekiyor.