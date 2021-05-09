Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anneler Günü'nü kutladığımız bugün, Google tarafından unutulmadı. Arama motoru, hazırladığı özel bir doodle ile Anneler Günü'nü kutladı.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Dünyanın dört bir yanında mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. Daha sonra ise dünyaya yayıldı.