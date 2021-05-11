Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl 22,5 milyar dolar olan global ticari drone pazarı, Türkiye’de ise 30 milyon dolar büyüklüğe ulaşırken zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması drone kullanımını her geçen gün artırıyor. Ciddi bir istihdam imkânı sağlayan bu yeni meslek Z kuşağından da yoğun ilgi görüyor. Dronmarket İHA eğitmeni Şenay İnan, 2025’e kadar 100 binden fazla yeni istihdam oluşturacağı tahmin edilen sektörde bu sayının şimdiden 200 bine ulaştığını söyledi. 2021’in ilk dört ayında drone pilotu olmak isteyenlerden gelen talebin 2020’ye göre yüzde 40 arttığını vurgulayan İnan, “Drone pilotları kamuda belediyeler, valilikler ve orman genel müdürlükleri gibi yerlerde çalışabiliyor. Askeriye ve Emniyet’te de son yıllarda drone pilotları istihdam edilmeye başladı. Enerji sektöründe yarı yarıya tasarruf sağladığı için drone teknolojisi çok fazla kullanılmaya başladı. Drone pilotları GES, RES ve HES projelerinde endüstriyel drone’ların kullanımı alanında çok rahatlıkla çalışabiliyor. Arama kurtarma birliklerinde, haritacı odalarında, inşaat sektöründe de drone kullanımı yaygınlaştı. Açık hava aktiviteleri, spor müsabakaları ve spor antremanlarında da drone kullanılıyor. Düğün fotoğrafçılığı, özel günlerde gerçekleştirilen çekimler gibi alanlarda da drone pilotları rahatlıkla iş bulabiliyor” şeklinde konuştu.