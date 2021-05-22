Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde iki milyarı aşkın kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp nihayet geri adım attı. WhatsApp, veri paylaşımını içeren güncellemenin onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini Rekabet Kurumuna bildirdi.

WhatsApp, 4 Ocak'ta yayınladığı güncelleme ile AB ülkeleri hariç bütün dünyada kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını açıklamış, 8 Şubat'a kadar süre vermişti. Bu tarihten sonra kullanıcı hesaplarını sileceğini açıklayan WhatsApp gelen tepkiler üzerine sözleşmenin süresini 15 Mayıs tarihine kadar ertelemişti. Bu gelişmeler üzerine, WhatsApp’a yönelik soruşturma başlatan Rekabet Kurulu, soruşturma sonuçlanıncaya kadar tedbir kararı almıştı. Dijital zorbalık karşısında kullanıcıların büyük bölümü BiP, Telegram, Signal ve diğer alternatif mecralara yönelirken Rekabet Kurumundan yapılan son açıklamada gizlilik sözleşmesinin Türkiye’yi kapsamayacağı öğrenildi. Açıklamada “Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir” denildi.

Öte yandan WhatsApp iddia ile ilgili olarak "Güncellemenin Türkiye’yi kapsamayacağına dair kesin bir kararımız henüz bulunmuyor'' açıklaması yaptı.