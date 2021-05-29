Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı'na ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile birlikte katıldıkları 1. Uzay Ekonomisi, Uzay Hukuku ve Uzay Bilimleri Sempozyumu'nda konuşan Kacır, 2023'te milli ve özgün teknolojiler kullanılarak Ay ile teması gerçekleştirmeyi, 2028'de ise Ay'a yumuşak iniş yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Mehmet Fatih Kacır, "Programımızdaki bir diğer önemli adım ilk Türk astronotumuzu bir bilim misyonu çerçevesinde uzaya göndermek olacak. Astronot adaylarımızın seçimine yakın bir vakitte başlamayı planlıyoruz" dedi.

YERLİLİK ORANININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Uydu teknolojilerindeki çeşitli kabiliyetlerin birleştirildiği bir uydu şirketinin yakın zamanda hayata geçirileceğini bildiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gökbilim seviyesinde başlayan çalışmaların yayın, haberleşme, gözetleme uydularıyla devam ettiğini ve süreçte belirli bir yerlilik oranının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

"BU YOLCULUK, TÜRKİYE'NİN YOLCULUĞU"

Fırlatma teknolojileri, optik, güdüm, yüksek hızla atmosfere giriş, uzay dinamiği, uzay meteorolojisi gibi konular ile ilgili Uzaya çıkmadan kabiliet kazanmanın kolay olmadığını ifade eden Demir, bu konuların gündemlerinde olduğunu dile getirdi.

"Bu yolculuk Türkiye'nin yolculuğu" ifadesini kullanan İsmail Demir, Türkiye Uzay Ajansının uzay projelerinin hamiliğini yaptığını anımsatarak, Demir, ROKETSAN, DeltaV gibi şirketlerin fırlatma teknolojileri alanında çalışmalar yürüteceğini, TÜBİTAK UZAY, TÜRKSAT, TUSAŞ ve benzeri şirketlerin de diğer faaliyetleri yürütmeye devam edeceklerini bildirdi.

UYDU KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR GİRİŞİME İMZA ATILACAK

Uydu konusunda da Türkiye'nin önemli bir girişime yakın zamanda imza atacağını belirten Demir, "Bir uydu şirketimiz, çeşitli kabiliyetleri olan şirketlerin birleşmesiyle oluşacak. Uydu, optik, uzay hukuku, uzay dinamiği, uzay malzemesi gibi bir dizi konu var. Bunların da paralelinde Türkiye'deki üniversiteler ve araştırma merkezleri tarafından yürütülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

'Türk astronot' için gerekli kriterler ortaya çıktı "Milli Uzay Programı"ndaki hedefler kapsamında, bilimsel çalışmalar yapmak üzere uzaya gidebilecek yetkinlik ve becerilere sahip 3 Türk vatandaşı belirlenecek, seçilen adaylar yaklaşık 2 yıllık eğitim programına alınacak.

Emekli kadın astronot bu kez uzaya turist olarak gidecek NASA’dan emekli kadın astronot, içindeki yeniden uzaya gitme arzusu ile harekete geçip, SpaceX Crew Dragon uzay aracıyla yapılacak olan uzay yolculuğuna turist olarak katılacak.