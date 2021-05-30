Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bircom güvencesiyle satışa çıkan P615, 43 inç, 50 inç, 55 inç, 65 inç ve 75 inç ekran seçenekleriyle satışa sunuluyor. P615, dahili HD uydu alıcı, 4K Ultra HD (3840x2160p) görüntü ve 4K Upscale (4K Yükseltme) özelliğiyle donatılırken, S65A ise IPQ görüntü iyileştirme motoru ve yapay zekâ sayesinde daha canlı görüntü kalitesi sunuyor. Wi-Fi özelliğiyle kablosuz internet bağlantısı kurabilen S56A, hiçbir anten veya kablo bağlantısı gerektirmeden internet üzerinden TV izlenmesine imkan tanıyor.