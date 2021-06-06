Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye'den programa altı fintech katılırken, başarılı olanlar Visa’nın Güneydoğu Avrupa bölgesindeki iş ortakları ve uzmanlarla ile çalışma fırsatı elde edecek. Visa Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Berna Ülman, "Visa İnovasyon Programı ile iki sene önce ülkemizde ödemeler ekosisteminin büyümesi ve çeşitlenmesi amacıyla yola çıkmıştık. Geçtiğimiz iki dönem programımıza katılıp başarıyla tamamlayan fintech’lerden yurt dışına açılanlar, yeni ürünler ortaya çıkaranlar, yerel ve uluslararası iş ortaklarımızla beraber çalışmaya başlayanlar oldu. Programımız 3. döneminde kapsamını genişleterek Güneydoğu Avrupa’da bölgesindeki diğer Visa İnovasyon Programları ile birleşiyor. Programın bölgesel olarak genişlemesinin FinTech’lerin geliştirdikleri yerel çözümleri uluslararası pazarlara ihraç etmeleri yolunda da fayda sağlayacağına inanıyoruz” dedi.