Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

TeknoPlus, TeknoPro ve TeknoElit'ten oluşan sadakat programına üye olanlar avantajlı kampanyalar ile doğum gününe özel indirimlerin yanı sıra ücretsiz kargo, çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde öncelikler, sürpriz hediyeler ve ayrıcalıklara sahip olacak. Ayrıca lansmana özel 1-16 Haziran tarihlerinde TeknoClub’a üye olan herkes 2500 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde 100 TL indirim kazanacak. TeknoClub üyeliğiyle kazanılan bütün indirimler, Teknosa mağazalarında, teknosa.com’da ve mobil uygulamada geçerli olacak. TeknoClub’a, Teknosa’nın web sitesi, mağazaları, mobil uygulamaları ya da SMS üzerinden üye olmak mümkün.