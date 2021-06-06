Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Teknasyon, program doğrultusunda bu yıl ikinci yurt dışı yatırımını, Silikon Vadisi çıkışlı artırılmış gerçeklik uygulaması Leo AR'a yaptı. Dana Loberg ve Türk girişimci Şahin Boydaş tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Leo AR uygulaması artırılmış gerçeklik teknolojisi ile bulunulan ortama gerçek zamanlı olarak 3D objeler ekleyip video çekilmesini sağlıyor. Kullanıcılarına kütüphanesinde bulunan 1.500’ün üzerinde 3D objesinden birini seçme fırsatı sunan Leo AR’da bugüne kadar sekiz milyondan fazla video üretildi.