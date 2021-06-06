Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Prime üyeleri, 21 Haziran gece yarısı başlayacak Amazon Prime Day’de iLevi’s, DeFacto, Puma, Philips, Arzum, Russell Hobbs, L’Oreal, Nivea, Neutrogena, LEGO, HP, Bose ve Garmin gibi birçok markanın indirimlerinden faydalanabilecek.