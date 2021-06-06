ÖMER TEMÜR
Prime üyeleri, 21 Haziran gece yarısı başlayacak Amazon Prime Day’de iLevi’s, DeFacto, Puma, Philips, Arzum, Russell Hobbs, L’Oreal, Nivea, Neutrogena, LEGO, HP, Bose ve Garmin gibi birçok markanın indirimlerinden faydalanabilecek.
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ÖMER TEMÜR
Prime üyeleri, 21 Haziran gece yarısı başlayacak Amazon Prime Day’de iLevi’s, DeFacto, Puma, Philips, Arzum, Russell Hobbs, L’Oreal, Nivea, Neutrogena, LEGO, HP, Bose ve Garmin gibi birçok markanın indirimlerinden faydalanabilecek.
Etiketler : Amazon Prime Day,