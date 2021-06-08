Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca internet kullanıcısı, haber sitelerine ve sosyal medya platformlarına erişimde sıkıntı yaşıyor. Küresel çapta yaşanan sıkıntı, birçok kullanıcıyı etkiledi. New York Times, Financial Times, Bloomberg News gibi haber sitelerinin yanı sıra erişim sıkıntısı yaşanan diğer siteler online alışveriş platformu Amazon, Reddit, Spotify ve Twitch gibi internet siteleri oldu.

BBC DE KESİNTİLERDEN ETKİLENDİ

AFP'nin aktardığına göre, BBC'ye de geçici olarak erişilemedi. Ayrıca Birleşik Krallık kamu sektörü bilgi sitesi gov.uk ve gazete sitelerinin tümü hata mesajları gösterdi.

GEREKLİ ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Kesintilerin, bulut servis sağlayıcı Fastly'de yaşanan bir problemin ardından gerçekleştiği aktarılırken, Fastly'den yapılan açıklamada gerekli araştırmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Newsweek'te yer alan habere göre, erişim kesintisinin daha fazla yaşandığı yerler Avustralya, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Çin oldu.

AB'de yeni internet kanunu Avrupa Birliği’nde (AB) internet üzerindeki terör içerikli paylaşımların bir saat içinde kaldırılmasını öngören kanuni düzenleme yürürlüğe girdi.

Dünyada internet kullanıcı sayısı 2020 yılında 4,5 milyarı aştı Dünyada internet kullanımı yıllar içinde daha fazla yaygınlaşırken, 2020 yılında bu sayının 4 milyar 538 milyona ulaştığı kaydedildi. 2015 yılı verileri incelendiğinde ise internet kullanıcılarının 2 milyar 831 milyon olduğu gözlendi.